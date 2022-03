Uma das possibilidades é que a vítima tenha sofrido um mal súbito e acabou se afogando - Internet

Publicado 29/03/2022 14:12

A Guarda marítima ambiental de Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, com apoio do corpo de Bombeiros, resgatou, na tarde de segunda-feira (28), um corpo que apareceu boiando na lagoa de Araruama, na altura do aeroporto de Cabo Frio. Segundo os agentes da Guarda, a vítima é um homem na faixa dos 50 e poucos anos que estava desaparecido desde o domingo (27). Antes do incidente, esse senhor foi visto, por último, na orla da lagoa de Monte Alto.



Uma das possibilidades é que a vítima tenha sofrido um mal súbito e acabou se afogando. A possibilidade de que seja o senhor desaparecido é grande, já que moradores do distrito de Monte Alto já haviam alertado sobre o fato da vítima ter desaparecido depois de entrar na laguna.



Os agentes Luiz, Caroline Bastos e Yuri, da base da Guarda do distrito de Figueira, montaram a lancha para dar apoio nas buscas e o corpo foi encontrado por volta das 14h15. O corpo de bombeiros, que também estava no local efetuando as buscas, junto da defesa civil, se deslocaram até o local onde a guarda marítima encontrou a vítima e o levou para a margem. No fim da tarde, os familiares identificaram a vítima, cuja identidade não foi divulgada.