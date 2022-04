Prefeitura de Arraial do Cabo suspende banho de mar em praias afetadas pela chuva - Vinícius Pereira

Prefeitura de Arraial do Cabo suspende banho de mar em praias afetadas pela chuvaVinícius Pereira

Publicado 01/04/2022 17:40

A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, suspendeu nesta sexta-feira (1), o banho de mar na Prainha e Praia dos Anjos. A decisão foi tomada devido às fortes chuvas que ocorreram durante a madrugada, aproximadamente 40mm de pluviosidade, afetando a balneabilidade dessas praias especificamente.

De acordo com a Secretaria, a suspensão se manterá nas próximas 48 horas, sendo realizada uma nova análise das águas.

Com a chuva forte, a lagoa do Parque Público Hermes Barcelos transbordou e parte da água escoou para a Prainha. A passagem dessa água pelas galerias de esgoto pode ter comprometido sua limpeza, por isso o estudo é necessário para a liberação da praia.

Segundo a Prefeitura, a Defesa Civil segue com o monitoramento das áreas de encostas. De acordo com a equipe, houve um deslizamento de terra no Morro da Cabocla, com deslocamento de pedra e queda de um muro na Rua Kioto, Praia dos Anjos. Não houve vítimas e nem registro de desabrigados e desalojados.

A Secretaria de Serviços Públicos também segue com os trabalhos de limpeza das ruas e escoamento da água. Neste momento, a maior parte da cidade já se encontra sem pontos de alagamentos.

Ainda há previsão de chuva forte e a Defesa Civil pede para que os moradores fiquem atentos e não hesitem em procurar locais mais seguros em caso de áreas que apresentem alagamentos extremos ou de encostas.

As aulas da rede pública municipal foram suspensas.