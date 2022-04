Chuva deixa cidades da Região dos Lagos debaixo d’água; Arraial cancela aulas - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 01/04/2022 14:26

“São as águas de março fechando verão”, já dizia Tom Jobim. E na Região dos Lagos, a chuva chegou no final de quinta-feira (31) e veio com força na madrugada desta sexta-feira (1º), deixando municípios debaixo d’água.



Em Arraial do Cabo, moradores tiveram casas alagadas pelas enchentes que se formaram em diversos pontos da cidade, principalmente na Prainha e Sítio. O Parque Público Prefeito Hermes Barcellos ficou inundado mais uma vez. Na Baleia, pedras se soltaram e um muro chegou a cair.



Em Cabo Frio não foi diferente. Há registro de alagamento em diversos pontos, como entorno da Rodoviária, na Praia do Forte, Jardim Caiçara, Jardim Esperança, Parque Burle, entre outros.



Araruama também foi atingida pelo temporal e vários locais do município chegaram a ser tomados pelas águas da chuva.



Nessa sexta, o tempo vai continuar fechado. Segundo o Climatempo, um sistema frontal continua avançado sobre a região Sudeste e auxilia na formação de áreas de instabilidade. Há previsão de pancadas de chuva frequentes, com alto risco de temporais e tendência de elevados acumulados de chuva.



O vento também será mais forte, com rajadas intensas que podem varias, em média, de 60 a 80 km/h.



A população deve ficar atenta para o risco de enchentes, transbordamento de córregos e rios, alagamentos, potencial para queda de árvores e deslizamento de terra

AULAS CANCELADAS EM ARRAIAL



A Secretaria Municipal de Educação de Arraial do Cabo cancelou as aulas em todas as escolas da rede municipal de ensino nesta sexta-feira (1) devido à forte chuva.