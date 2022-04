Postura de Arraial do Cabo apreende caixas de som que foram instaladas em postes da cidade - Redes sociais

Publicado 04/04/2022 15:32

Na Região dos Lagos, a secretaria de Posturas de Arraial do Cabo realizou uma operação na sexta-feira (1º), junto com o IDAC (Instituto de Desenvolvimento de Arraial do Cabo), para apurar denúncias de perturbação do sossego, após a instalação de caixas de som em alguns postes da cidade.

No total, foram localizados e removidos 34 aparelhos, que haviam sido fixados sem autorização, incomodando parte dos moradores. O proprietário foi identificado e responsabilizado.