Cecierj abre inscrições para pré-vestibular gratuito em cidades da Região dos Lagos

Publicado 05/04/2022 19:00

Estão abertas, até a próxima segunda-feira (11), as inscrições para o pré-vestibular gratuito do Cecierj . Estudantes de todo o país podem se cadastrar, inclusive os da Região dos Lagos, mais especificamente, os moradores de Arraial do Cabo, Búzios, Cabo Frio e São Pedro.