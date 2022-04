Foragido da Justiça por roubo e receptação é preso em hospital de Arraial do Cabo - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 18/04/2022 14:46

Na Região dos Lagos, agentes da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP) prenderam, no último sábado (16) um homem considerado foragido da Justiça.

De acordo com a Polícia Militar, contra Maxiel F.D.S. pendia um mandado de prisão pelos crimes de roubo majorado e receptação, expedido pela Vara de Execuções Penais.

O acusado foi capturado no interior do Hospital Geral de Arraial do Cabo, após levantamento de dados do setor de Inteligência da distrital.

Ele foi encaminhado para a 126ª DP, onde permanece à disposição da Justiça.