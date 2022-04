Atleta cabista é destaque em competição nacional de skimboard - ASCOM de Arraial do Cabo

Atleta cabista é destaque em competição nacional de skimboardASCOM de Arraial do Cabo

Publicado 18/04/2022 16:13

Na Região dos Lagos, o atleta de Arraial do Cabo, Léo Freitas, foi um dos destaques da 1ª etapa do circuito brasileiro de skimboard, realizado no último fim de semana na Praia de Candeias, em Recife, Pernambuco.

Após dois dias de campeonato, o profissional terminou sua participação em segundo lugar na modalidade, considerada uma das mais complexas do circuito por exigir bastante técnica e coordenação motora e ser uma mistura de outros gêneros esportivos, como o skateboard, surf e snowboard.

“Feliz em começar o ano subindo no pódio e conhecer pessoas incríveis ao longo dessa viagem”, comemorou Freitas em uma recente publicação nas redes sociais.

“Obrigado, família Recife, pela recepção. Vocês são milionários de vibe!”, agradeceu o atleta, que agora se prepara pra segunda etapa do circuito.