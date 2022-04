INFLUENZA/ Idosos a partir de 75 anos são imunizados nesta semana em Arraial do Cabo - ASCOM Arraial do Cabo

INFLUENZA/ Idosos a partir de 75 anos são imunizados nesta semana em Arraial do CaboASCOM Arraial do Cabo

Publicado 18/04/2022 19:21

Arraial do Cabo, cidade da Região dos Lagos, segue com a campanha de vacinação contra a influenza. Nesta semana, idosos a partir de 75 anos recebem a dose. A imunização acontece nas unidades de Saúde do Centro e dos Distritos, de 9h às 16h.

Para receber a vacina é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS.

Idosos que tiverem impossibilitados de comparecerem nos Postos de Saúde podem agendar a vacinação em casa com a agente de saúde.

Confira os locais e horários da vacinação:

Posto de Saúde Hermes Barcellos

Segunda a sexta, de 9h às 16h

Posto de Saúde da Prainha

Terça e quinta, de 9h às 16h

Posto de Saúde da Boa Vista

Terça e quarta, de 9h às 16h

Posto de Saúde da Cabocla

Segunda e sexta, de 9h às 16h

Posto de Saúde do Sabiá

Segunda e quarta, de 9h às 16h

Posto de Saúde de Figueira

Quarta e quinta, de 9h às 16h

Posto de Saúde de Monte Alto

Quarta e quinta, de 9h às 16h.