Tiros assustam fiéis durante culto em igreja de Arraial do Cabo - Letycia Rocha (RC24h)

Tiros assustam fiéis durante culto em igreja de Arraial do Cabo Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 28/04/2022 14:10

Disparos de arma de fogo assustaram fiéis de uma igreja localizada no Morro da Cabocla, em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, na noite desta quarta-feira (27), durante um culto, em o que era pra ser um momento de paz e orações.



Conforme as imagens (anexadas ao fim da matéria), religiosos que estavam no local foram surpreendidos pelos tiros e correram para se esconder. Já o pastor, continuou pregando como se nada tivesse acontecendo.



Um policial militar chegou a entrar armado na igreja, procurando por suspeitos. Uma voz diz que “não tem ninguém” e o agente sai logo em seguida.



De acordo com PM, os disparos foram efetuados por traficantes locais quando os militares verificavam uma denúncia de elementos armados na região.



Ainda segundo a polícia, não houve confronto, nem feridos. “Os policiais não realizaram disparos e não foi possível identificar os traficantes”, finalizou a Polícia Militar.



Disparos de arma de fogo assustaram fiéis de uma igreja localizada no Morro da Coca-Cola, em Arraial do Cabo, na noite desta quarta-feira (27), durante um culto, em o que era pra ser um momento de paz e orações.



Conforme as imagens, religiosos que estavam no local foram surpreendidos pelos tiros e correram para se esconder. Já o pastor, continuou pregando como se nada tivesse acontecendo.



Um policial militar chegou a entrar armado na igreja, procurando por suspeitos. Uma voz diz que “não tem ninguém” e o agente sai logo em seguida.



De acordo com PM, os disparos foram efetuados por traficantes locais quando os militares verificavam uma denúncia de elementos armados na localidade.



Ainda segundo a polícia, não houve confronto, nem feridos. “Os policiais não realizaram disparos e não foi possível identificar os traficantes”, finalizou a Polícia Militar.