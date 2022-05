Homem é resgatado após subir em coqueiro em Arraial do Cabo - Sabrina Sá (RC24h)

Homem é resgatado após subir em coqueiro em Arraial do CaboSabrina Sá (RC24h)

Publicado 30/05/2022 12:41

Um homem, que não teve a identidade divulgada, precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros depois de subir em um coqueiro na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos.



O fato inusitado aconteceu neste sábado (28). De acordo com testemunhas, o rapaz subiu na árvore para tirar algumas folhas para fazer artesanato, mas não quis mais descer.



O resgate foi feito através de cordas e uma escada sob os olhos de várias pessoas que se reuniram no local.