Acusado de tráfico é preso em Arraial do Cabo após denúnciaLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 31/05/2022 13:35

Um homem, identificado como M.L.V., foi preso na Praça do Guarani, no centro de Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, após uma denúncia sobre tráfico de drogas nesta segunda-feira (30).

A Polícia Militar recebeu informações de um elemento conhecido como ‘Branquinho’ que estaria vendendo entorpecentes no local. Em diligência, os agentes conseguiram abordar o criminoso que estava com nove buchas de maconha. Ao ser indagado, ele disse estar guardando mais duas sacolas com 63 pinos de cocaína em casa.

O material foi arrecadado e o acusado autuado e preso na 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP).