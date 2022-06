PF e ICMBio deflagram Operação Garoupa, em Arraial do Cabo - Divulgação

Publicado 21/06/2022 14:59

No período de 16 a 20 de junho, a Polícia Federal, em conjunto com o ICMBio, deflagrou a Operação Garoupa, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, com o objetivo de coibir crimes ambientais na Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (RESEX).

Na ação, a equipe encontrou uma embarcação pescando com espinhel de 8 milhas, dentro da área da Reserva. O barco foi autuado por pescar com apetrechos proibidos na RESEX. Ao todo, foram apreendidos 100 kg de pescado e a embarcação, além dos apetrechos de pesca.

O infrator autuado responderá administrativamente e criminalmente pela infração cometida. O valor da multa aplicada foi de R$ 7.400,00.