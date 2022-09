Dupla é presa com drogas em Arraial do Cabo - Divulgação da PM

Publicado 15/09/2022 14:14

No Centro de Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, a Polícia Militar prendeu dois suspeitos de tráfico de drogas com 21 pinos de cocaína e R$30 na madrugada desta quinta-feira (15). Um deles tem 20 anos. O outro, completou 18 no mês passado.

Os agentes chegaram até eles após receberem uma denúncia de que quatro jovens estariam traficando no local. Os dois suspeitos resistiram a prisão e tentaram fugir, mas foram alcançados e, por fim, encaminhados à 132ª DP, em Arraial, onde ficaram presos.