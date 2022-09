UPAm flagra irregularidades no Parque Estadual da Costa do Sol, em Arraial - Divulgação

Publicado 26/09/2022 18:52

REGIÃO DOS LAGOS - Policiais militares da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Costa do Sol estiveram, no último sábado (24), em Arraial do Cabo, após terem recebido denúncia de crime ambiental, encaminhada pelo programa Linha Verde do Disque Denúncia (0300 253 1177). No local, flagraram uma construção irregular de 100 metros quadrados no interior de uma área de preservação no Monte Alto.

De acordo com os agentes da 8ª UPAm, responsáveis pela averiguação da denúncia, assim que chegaram à Rua Massambaba, observaram a existência de uma grande obra e, por estar no interior do Parque Estadual da Costa do Sol, questionaram o proprietário a respeito das licenças ambientais necessárias para aquela construção. Como o mesmo informou não possuir nenhuma autorização para a atividade, foi encaminhado à 132ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Para denuncias desse tipo existe o programa Linha Verde, que faz parte do Disque Denúncia, porém, voltado para o meio ambiente. Para denunciar crimes ambientais em todo o Estado do Rio, ligue para os números 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou (21) 2253-1177. O serviço também disponibiliza contato via Internet, através do aplicativo para celular “Disque Denúncia RJ”, pelo WhatsApp através do (21) 99973-1177, pelo site do Disque Denúncia ou pelo Facebook. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.