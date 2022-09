Alunos do IFRJ de Arraial protestam após declarações racistas de aluna - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 22/09/2022 17:21

REGIÃO DOS LAGOS - Alunos do Instituto Federal do Rio de Janeiro – campus Arraial do Cabo – organizaram um movimento pacífico, nesta quinta-feira (22), contra o racismo. Toda a mobilização aconteceu após declarações criminosas vindas de uma estudante do local.



“Olha o meu sovaco! Parece a cara desses pretos, tudo sujo”, diz a menina em meio a risadas. E essa não foi a única polêmica, um outro vídeo mostra ela normalizando a pedofilia, em tom de brincadeira.



De acordo com o relato de alunos, esta não é a primeira vez que a menina expõe esses pensamentos e que, mesmo assim, ela só foi advertida pela Instituição, não aconteceu nada mais.



O Portal RC24h esteve em contato com o IFRJ de Arraial e recebeu, em nota, a resposta que lamenta e repudia veementemente o episódio, afirmando que tal prática não condiz com os princípios educacionais e antirracistas da Instituição.



E continua:



“O IFRJ Campus Arraial do Cabo mantém permanentemente o Núcleo de Estudos Afrodescendentes e Indígenas (NEABI), realiza ações de conscientização contra o racismo com ações, oficinas e palestras no âmbito do Campus e da Comunidade Externa.



A Direção do Campus esclarece que instaurou um procedimento de apuração disciplinar discente e as penalidades escolares serão aplicadas com base nas diretrizes do Regulamento da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, conforme a Resolução IFRJ/CONSUP nº 13 de 16 de maio de 2018.



A Direção informa, ainda, que acionou o responsável pela estudante e comunicará o Conselho Tutelar do município onde a aluna reside para acompanhar a menor conforme os preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).



A Pró-Reitoria de Extensão (Proex) do IFRJ, que abriga a Diretoria de Diversidades e Ações Afirmativas, organizou uma roda de conversas, a ser realizada nos próximos dias, em conjunto com o Campus Arraial do Cabo. O evento “O Racismo no Ambiente Escolar” será composto por 3 mesas cujos temas serão: 1) Racismo – como agir? Quais os procedimentos legais? 2) A função da Cultura, Representações Estudantis e Organizações Coletivas no combate ao racismo 3) O Racismo no Esporte”.