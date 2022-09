Turista mineira é eletrocutada na Prainha, em Arraial do Cabo - Internauta

Turista mineira é eletrocutada na Prainha, em Arraial do CaboInternauta

Publicado 19/09/2022 19:36

REGIÃO DOS LAGOS - Uma turista mineira foi vítima de descarga elétrica na tarde deste domingo (18) em Arraial do Cabo, em frente à Prainha, perto da saída da feirinha do local. A mulher, chamada de Silvia, está hospedada em Cabo Frio, mas se acidentou no município vizinho ao se aproximar de um poste com fio desencapado.



“O cúmulo do absurdo!”, exclama o homem enquanto filma a situação.



Amigos da vítima reclamam, não só da situação com o poste perigoso em um local de turismo, mas também do descaso com a mulher após o trauma sofrido. Segundo informações de pessoas próximas a Silvia, ela foi atendida no hospital e liberada, não chegou a ficar internada.



“Um descaso muito grande por um acidente causado numa cidade turística, que é Arraial do Cabo”, diz a dona do hotel em que Silvia está hospedada, em Cabo Frio.



Amigos de Silvia e pessoas que viram a situação também buscaram ajuda na Câmera de Vereadores de Arraial, mas receberam um valor baixo, que não paga nem uma passagem de volta para sua cidade, que é em Belo Horizonte.



Em resposta ao Dia, o Instituto de Desenvolvimento de Arraial do Cabo (IDAC) afirmou que foram acionados e que o acidente aconteceu porque a mulher teve contato com um cabo de telefonia que estava energizado, devido ao mal isolamento em um fio de energia elétrica ligado a um quiosque.



A equipe informou ao proprietário do quiosque sobre a situação, isolou o poste e corrigiu a irregularidade. O IDAC já acionou a ENEL para vistoriar a rede elétrica do local, já que a concessionária é a responsável pela manutenção da rede de alta tensão do município.



Além disso, o IDAC ainda diz que, com o objetivo de evitar esses tipos de acidentes, desde abril deste ano vem solicitando à ENEL manutenções e correções em cabos de energia que ficam suspensos nos postes da cidade.



Com relação ao estado de saúde da banhista, o Hospital Geral de Arraial do Cabo informa que a mulher deu entrada neste domingo (19) na emergência, recebeu atendimento e foi liberada.



Em nota, a ENEL respondeu que:



“A manutenção de cabos de telecomunicação instalados nos postes da concessionária é de responsabilidade das prestadoras de serviços de telecomunicações, de acordo com as Resoluções conjuntas 001/1999 e 004/2014 das agências reguladoras do setor elétrico e de telecomunicações. A distribuidora esclarece que cumpre os seus deveres previstos na regulamentação sobre compartilhamento de infraestrutura e, apenas neste ano, foram emitidas 118 notificações para empresas de telecomunicações no município de Arraial do Cabo. A companhia ressalta que, com relação ao acidente ocorrido neste domingo, enviou nova notificação para que as operadoras de telefonia adequem suas redes imediatamente e, para contribuir com a segurança da população do município, a Enel Rio iniciará no último trimestre desse ano um plano de fiscalização de telecom em Arraial do Cabo. Com relação à rede elétrica, a Enel informa que realiza duas grandes inspeções anuais em toda o sistema do município. As execuções de demandas de manutenção identificadas são realizadas ao longo de cada semestre em ordem de prioridade, iniciando pelas mais críticas. Em paralelo, a concessionária atende ainda a pedidos de manutenção da rede elétrica e podas que recebe regularmente da prefeitura. Em 2022, de janeiro até o momento, foram realizados 5.364 serviços de manutenção na rede do município”.