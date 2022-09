IFRJ de Arraial abre inscrições para curso técnico em Meio Ambiente - Divulgação

Publicado 19/09/2022 15:33

IFRJ – Campus Arraial do Cabo oferece 72 vagas para o curso técnico em Meio Ambiente. O Curso é ofertado de forma concomitante, para aqueles que estarão no segundo ano do Ensino Médio em 2023 ou, de forma subsequente, para aqueles que já concluíram a educação básica. A duração do curso é de quatro semestres, sem estágio obrigatório.

Os interessados podem realizar as inscrições no site do IFRJ até o próximo dia 14 de outubro. O processo seletivo para a turma de 2023 conta com vagas reservadas para estudantes de escolas públicas e será feito por meio de sorteio público, previsto para ocorrer entre os dias 09 e 11 de novembro.

Segundo o edital, a classificação geral será publicada no dia 21 de novembro e as aulas começarão em fevereiro do próximo ano. A grade curricular do curso inclui disciplinas como Legislação Ambiental, Recursos Hídricos, Ecologia de Sistemas Costeiros, dentre outros temas que permitem a formação de profissionais qualificados capazes de atender as demandas socioeconômicas do país.

Segundo a instituição, o curso é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam se formar como Técnico Ambiental, que, segundo o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, podem exercer atividades como elaboração de relatórios e estudos ambientais, organização de programas de Educação Ambiental, operação de sistemas de tratamento de poluentes e resíduos sólidos, dentre outras atividades. Os técnicos ambientais podem atuar tanto no setor público quanto privado, em estabelecimentos de licenciamento ambiental, unidades de conservação da natureza, cooperativas e associações.