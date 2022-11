A pesquisa reuniu mais de 1.200 entrevistas de todas as regiões do país - Letycia Rocha (RC24h)

A pesquisa reuniu mais de 1.200 entrevistas de todas as regiões do paísLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 22/11/2022 15:02

Um levantamento feito pela agência de turismo Booking apontou que as Prainhas do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, estão entre as cinco melhores praias do Brasil. É justamente nesta praia que está a famosa escadaria do paraíso, bastante procurada por turistas para fotos.



A pesquisa, que reuniu mais de 1.200 entrevistas de todas as regiões do país, mostrou, ainda, que o ‘Caribe Brasileiro' – como a cidade é conhecida – é o único destino fora do Nordeste no top 5, garantindo o 4º lugar.

Confira:

Praia do Sancho – Fernando de Noronha, Pernambuco

Praia de Jericoacoara – Jijoca de Jericoacoara, Ceará

Praia do Muro Alto – Ipojuca, Pernambuco

Praia do Pontal de Atalaia – Arraial do Cabo, Rio de Janeiro

Praia de Antunes – Maragogi, Alagoas

O estudo revelou ainda que os viajantes possuem algumas preferências relacionadas ao litoral: 56% optam por praias tranquilas e que têm alguma oferta de produtores e serviços, e 39% preferem as praias mais populares. Esses números variam de acordo com a origem dos visitantes. Quase metade deles vive em região costeira e, portanto, preferem a agitação, e cerca de um terço (35%) mora em outras regiões do país.



As praias desertas, por sua vez, que possuem pouca ou nenhuma estrutura, são mais apreciadas por aqueles que vêm da região Sul, que configuram 11% dos turistas, e da região Norte, que representam 8%.

COMO CHEGAR



Para chegar nas Prainhas do Pontal do Atalaia existem três opções: de carro; por barco-táxi e por passeio de barco.



* Para chegar ao local de carro, é indicado que vá até o local bem cedo, já que o estacionamento tem número limitado de veículos. É necessário entrar pelo portão, que fica localizado na subida do morro. Outra opção viável é ir de táxi;

*De barco-táxi, o banhista pode embarcar na Marina da Praia dos Anjos e organizar a volta com os outros turistas, além do o responsável pelo barco;

*Com o tradicional passeio de barco, que também passa pelo local, o banhista tem acesso às prainhas por um certo período, que tem tempo de permanência estipulado por cada embarcação.