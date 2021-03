O SUV do Corolla será vendido em quatro versões Wander Malagrine

Por Lucas Cardoso

Publicado 11/03/2021 19:41 | Atualizado 11/03/2021 20:14

Rio - Demorou, mas chegou. A Toyota acaba de anunciar o novo Corolla Cross com preços a partir de R$ 139 mil. O SUV chega em quatro versões, sendo duas com motorização tradicional e duas híbridas e transmissão automática de 10 velocidades. Destaque para o visual agressivo e bem diferente do irmão sedã que empresta o nome ao modelo.

Montado sob a mesma plataforma do Corolla tradicional, o modelo chega nas configurações XR (R$ 139.990) e XRE (R$ 149.990), que usam o motor 2.0 aspirado de 177 cv, e ainda nas opções XDV Hybrid (R$ 172.990) e XRX Hybrid (R$ 179.990) , que combina um motor 1.8 a gasolina VVT-i de 01 cv a dois motores elétricos que em conjunto geram outros 72 cv. Montado sob a mesma plataforma do Corolla tradicional, o modelo chega nas configurações XR (R$ 139.990) e XRE (R$ 149.990), que usam o motor 2.0 aspirado de 177 cv, e ainda nas opções XDV Hybrid (R$ 172.990) e XRX Hybrid (R$ 179.990) , que combina um motor 1.8 a gasolina VVT-i de 01 cv a dois motores elétricos que em conjunto geram outros 72 cv.

Destaque para o tamanho do modelo que tem entre-eixos de 2,64 m (só 6 cm menor que o Corolla), 1,82 m de largura (4 cm maior), 4,46 m de comprimento (17 cm menor) e 440 litros de porta-malas (30 litros menor). As dimensões rendem ao modelo o posto de um dos maiores SUV da categoria.



No quesito design, o modelo traz linhas inspiradas nos irmãos sedã que empresta o nome e do SUV RAV4. A dianteira tem faróis afilados FULL LED já desde a versão XRE e DRL de série. Ainda na dianteira, chama atenção a grade trapezoidal ampla, com estilo colmeia. O para-choque tem acabamentos em preto fosco. Mesmo material utilizado nas caixas de roda e saias laterais do modelo.



Atrás, o design faz do Corolla Cross um mini-SW4. Lanternas com iluminação em LED começam na tampa do porta-malas e invadem as laterais. Para ampliar a aerodinâmica, o modelo traz spoiler. As rodas do modelo podem ser de liga com 17' (XR) ou 18' (XRE, XRV Hybrid e XRX Hybrid).