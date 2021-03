Citroën lança versão Rip Curl do SUV C4 Cactus Divulgação

Por Lucas Cardoso

Publicado 18/03/2021 17:33 | Atualizado 18/03/2021 17:34

Rio - A Citroën acaba de apresentar uma nova versão para o C4 Cactus, a Rip Curl. Prevista para chegar ao país ainda neste mês, a série especial foi desenvolvida em parceria com a tradicional marca de vestuário, equipamentos e acessórios para esportes radicais, que tem o nome da versão. A versão, que chega em edição limitada, traz mudanças visuais com pegada esportiva e chega por R$ 112.990,00.

Ao todo, a marca trará 150 unidades da série baseada na versão Feel Pack, com mudanças externas e internas, além dos bancos revestidos em couro, barras de teto e rodas de liga leve de 17" em preto. Por fora, chama atenção a combinação de cores escolhidas para a versão: Branco Banquise, na carroceria, com teto em Azul Esmeralda.

Há detalhes relacionados a série em detalhes externos, como nos frisos, nos faróis de neblina e nos airbumps das portas. Também foram instalados adesivos alusivos à versão nas portas dianteiras e na tampa do porta-malas. Internamente, os tapetes de tecido receberam um bordado especial talhado “Rip Curl”, da mesma cor.

Entre os equipamentos, o modelo conta com ABS com REF (Electronic Brake Distribution), controle de estabilidade e tração, 4 airbags, sensor de pressão dos pneus, assistente de ladeira, abertura e fechamento de portas sem chave, partida por botão, Isofix, ar-condicionado digital automático, limitador e regulador de velocidade, sensor de chuva, assinatura luminosa em LED e acendimento automático dos faróis.



Sob o capô, o SUV Citroën C4 Cactus Rip Curl traz a o motor flex 1.6 VTi aspirado, de 118 cavalos de potência, associado ao câmbio automático sequencial de seis velocidades.



Destaques da série especial limitada:



• Carro Biton em Branco Banquise com teto em Azul Esmeralda;



• Monograma Rip Curl nas portas dianteiras e porta-malas;



• Frisos em azul esmeralda nos para-choques, faróis de neblina e airbumps;



• Tapetes Rip Curl bordados;



• Rodas Roby Ony pintadas em preto de 17 ”;



• Barras de teto flutuantes;



• Bancos revestidos de couro.