Alunas e a professora Alyne Lúcia da Silva Casalli - Divulgação

Publicado 07/12/2021 14:51 | Atualizado 07/12/2021 16:36

Barra Mansa - Três alunas do CIEP 054 Professora Maria José Machado de Carvalho em Barra Mansa conquistaram o 3º lugar na XV FECTI, a maior feira de ciências do Estado do Rio de Janeiro. As alunas: Evelyn Silva Ferreira, Jamilly Alves Pamplona da Silva e Thaylla Victória Soares Leite apresentaram o projeto “Energize - Otimização Energética”.

A orientação do projeto foi conduzida pela professora Alyne Lúcia da Silva Casalli. Segundo as meninas, o trabalho consiste em produção de energia limpa e barata com aproveitamento de lixo eletrônico e substituição de tomadas por transmissão de energia por campo eletromagnéticos.

A estudante Evelyn Silva Ferreira falou ao O Dia sobre como foi participar da feira e já projetando o futuro.

“Participar do projeto este ano, além de ter sido foi um desafio pela questão da distância, foi bem interessante porque eu pude aprender coisas novas. Ano que vem eu pretendo colocar meu projeto em prática e desenvolver novos projetos e mais para frente me formar em engenharia mecatrônica e trabalhar fora do país”, contou.

A aluna Jamilly Alves Pamplona da Silva participou pela primeira vez do evento e falou sobre como foi a experiência.

“Participar da feira foi uma experiência muito nova para mim pelo fato de ter sido a primeira. Até porque minha entrada na robótica é bem recente. Mas para o futuro espero que possamos ir muito além com o projeto Energize. E eu tenho certeza que vamos testar o projeto em muitas coisas ainda e tenho certeza que vai dar certo”, falou a estudante.

A estudante Thaylla Victoria Soares Leite também deixou seu recado.

“Foi interessante. Eu aprendi muita coisa. Pretendo continuar estudando e seguir meu sonho”, contou a aluna.

Alunas da turma de robótica educacional do CIEP 054 em Barra Mansa Divulgação A professora e orientadora, Alyne também falou sobre a importância desse espaço de incentivo e aprendizado.

“Abram espaço, as meninas estão passando e levam consigo o 3º lugar na Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro com o projeto "Energize: Otimização Energética”. Minhas alunas Evelyn, Jamilly e Thaylla merecem todos os parabéns do mundo por mais essa conquista para cidade de Barra Mansa e para nosso laboratório de robótica. A escola pública é a melhor escola”, disse a professora.

A orientadora ainda ressaltou que é uma "Escola Municipal e Pública. Não é uma escola técnica. Não recebemos qualquer tipo de financiamento para produção dos projetos”, concluiu.

A feira é voltada para estudantes, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, do ensino médio ou técnico. A FECTI 2021 online contou com avaliação dos projetos finalistas, palestras e oficinas e da Mostra FECTI, entre os dias 1º e 4 de dezembro.

Nesta edição, os 79 projetos finalistas, desenvolvidos em escolas localizadas em 24 cidades do Estado do Rio de Janeiro, foram apresentados pelos alunos do Ensino Fundamental II, Médio e Técnico e avaliados por membros do Comitê Científico da FECTI.