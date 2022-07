Moradores puderam atualizar carteira de vacinação, receber orientações e passar por consultas - Felipe Vieira

Moradores puderam atualizar carteira de vacinação, receber orientações e passar por consultasFelipe Vieira

Publicado 30/07/2022 15:42

Barra Mansa - Uma ação marcou o encerramento das atividades do ‘Julho Amarelo’ em Barra Mansa, na manhã de sábado, dia 30. Um café da manhã foi preparado para os presentes. As atividades ocorreram no distrito de Amparo.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os moradores que compareceram ao PSF receberam atendimentos, como: teste rápido para hepatites e DSTs, coleta de preventivo, atendimento psicológico, nutricional, odontológico, fisioterápico, de assistência social; além de atualização do cartão de vacina de rotina e covid-19.

A enfermeira, supervisora do distrito, Kely Cristina Santos de Oliveira, falou sobre o objetivo da ação e o empenho da equipe da SMS.

“Nosso objetivo principal era captar as mulheres em idade fértil para realização de medidas preventivas e testes rápidos. Também fizemos a captação e tratamento dos pacientes com alteração nos testes. Nossa equipe conseguiu atrair os moradores a participar e isso foi muito importante, pois muitos não conheciam as ações do Julho Amarelo ou não tinham feito os testes. Foi um sábado muito produtivo, passamos informações para conscientização, fizemos busca ativa de vacinas de rotina e covid-19 para os pacientes com difícil acesso às unidades, além de promover tratamento e o autocuidado das famílias”, disse Kely.

A moradora Geisa Manuela Ribeiro Dias, que está grávida, compareceu acompanhada dos filhos, um de 9 anos, e outro, 4 anos.

“Nós moramos longe do Centro, então o posto estar aberto no sábado e estar ofertando diversos atendimentos é muito bom e importante. Hoje eu recebi atendimento referente à minha gestação e aproveitei para vacinar as crianças contra a covid-19”, frisou a moradora.

A enfermeira e gerente do PSF Amparo, Ângela Maria de Freitas, também comentou sobre a ação realizada no sábado.

“Estamos muito felizes com a participação dos moradores. Confesso que não imaginávamos um movimento grande por conta do mau tempo e do frio. Abrir a unidade no sábado nos dá a possibilidade de atender um número maior de pacientes, pois muitos acabam deixando a saúde em segundo plano devido à correria do dia a dia e as dificuldades de locomoção, visto que estamos em uma área rural. Nós trouxemos toda a equipe no Nasf, para a apresentação, estreitando a relação de confiança com a comunidade e assim conscientizá-los da importância de estar com a saúde em dia”, falou a gerente.