Ações de conscientização sobre aleitamento materno serão realizadas neste mês de Agosto - Paulo Dimas

Publicado 02/08/2022 13:23

Barra Mansa - Ações de conscientização sobre o aleitamento materno serão realizadas em Barra Mansa neste mês, em alusão à campanha ‘Agosto Dourado’. As atividades irão acontecer em todas as unidades de saúde. A coordenadora da Atan (Área Técnica de Alimentação e Nutrição) de Barra Mansa, Jilliane Resende Cristino, comenta sobre a importância da campanha e seus benefícios.

“Neste mês, estaremos realizando ações para apoiar a amamentação em todas as unidades do município de Barra Mansa. O leite materno é perfeito para a nutrição dos bebês. Através dele, a criança tem menos chances de desenvolver problemas de risco para sua idade, como alergias, infecções, diarreias, doenças respiratórias, otites e diabetes tipo 2; além de provocar um efeito positivo na inteligência e no vínculo entre mãe e bebê”, disse Jiliane.

Ainda segundo a coordenadora, o leite materno proporciona segurança alimentar aos lactentes desde o início da vida.

“Até os 6 meses de vida, o leite materno deve ser exclusivo para a criança. Após isso, pode-se introduzir a alimentação complementar de forma correta e saudável”, comentou Jiliane.