BM inicia nesta quarta-feira, 03, a aplicação da 4ª dose contra covid-19 em pessoas a partir de 18 anos de idadeDivulgação

Publicado 02/08/2022 14:02

Barra Mansa - A partir desta quarta-feira, dia 3, Barra Mansa inicia a aplicação da quarta dose da vacina contra covid-19 em pessoas a partir de 18 anos de idade. Esta dose poderá ser aplicada quatro meses após a anterior. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que até esta terça-feira, dia 2, o total de doses aplicadas na cidade era de 384.955, sendo 22. 751 do segundo reforço contra a doença.

Confira o cronograma de imunização contra covid-19:

- Crianças de 3 a 11 anos: Amparo (quarta-feira), Clínica da Família (quarta-feira), Floriano (terça-feira), Nove de Abril (quarta-feira), Rialto (terça-feira), Santa Lúcia (terça e sexta-feira), Santa Rita de Cássia (quinta-feira), São Luiz, Siderlândia (segunda-feira), UBS Centro, UBS Colônia (segundas e quartas-feiras), Vale do Paraíba (quinta-feira), Vila Coringa I (terça-feira), Vila Elmira, Vila Independência (quarta-feira), Vila Maria (quinta-feira), Roselândia, Paraíso de Cima e Vila Principal (sexta-feira).

- Adolescentes e adultos: 1ª dose para pessoas a partir 12 anos; 2ª dose agendada (CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer); Janssen para pessoas acima de 18 anos que tomaram a 1ª dose há dois meses; 3ª dose para maiores de 12 anos que tomaram a segunda dose até o dia 03/04/2022; segundo reforço da Janssen para pessoas acima de 18 anos que tomaram a dose anterior há quatro meses; 4ª dose: para pessoas a partir de 18 anos, obedecendo o intervalo de quatro meses entre a terceira e quarta doses.

No ato da vacinação, a pessoa deve apresentar o cartão de vacina, RG, CPF, a declaração do posto de saúde e comprovante de residência atualizado. Para receber a quarta dose é indispensável a apresentação do comprovante das outras doses.