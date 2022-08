Evento tem início a partir das 18h desta sexta (dia 5), no Corredor Cultural, no Centro de Barra Mansa - Paulo Dimas/PMBM

Evento tem início a partir das 18h desta sexta (dia 5), no Corredor Cultural, no Centro de Barra MansaPaulo Dimas/PMBM

Publicado 05/08/2022 09:37



Barra Mansa - Com o apoio da prefeitura do município, a Fundação Cultura Barra Mansa (FCBM) promove neste fim de semana o festival de música ‘Pratas da Casa’, que começa nesta sexta-feira (dia 5), a partir das 18h, e segue até domingo (dia 7). O evento será realizado no Corredor Cultural de Barra Mansa, no Centro, e contará com shows ao vivo, chope artesanal, food trucks e espaços para crianças.

Confira a programação:

Sexta-Feira – 05/08

20h – Figurótico

Sábado – 06/08

13h – Baladinha do Raffa

20h – Rodrigo Gavi

Domingo – 07/08

17h – Heitor Santiago

20h – Julinho Marassi & Gutemberg