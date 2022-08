Nesta 3ª feira, dia 02, estudantes do 1º Ano receberam a visita da equipe pedagógica do Parque Arqueológico São João Marcos - Divulgação

Publicado 02/08/2022 19:26

Barra Mansa- Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação (SME) de Barra Mansa, em parceria com o Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos, em Rio Claro, realiza um trabalho com estudantes da Escola Vocacionada Socioambiental. A unidade funciona no Ciep Ada Bogato, na Região Leste.

Nesta terça-feira, dia 02, a equipe pedagógica do Parque apresentou uma série de atividades para os alunos do 1º Ano, que tem idade média de 6 anos, para que eles pudessem conhecer um pouco mais sobre o local. O gestor executivo do Parque, Zeca Barros, disse que ao conhecer a Escola Vocacionada Socioambiental, a equipe pedagógica começou a preparação de um novo projeto, para atender as necessidades dos alunos de Barra Mansa.

“Estamos fazendo uma experiência inicial. Nós criamos uma personagem que dialoga com os temas que a escola trabalha, ligada à sustentabilidade e principalmente os ODS, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, temática que também trabalhamos lá no Parque. A personagem ‘Memória’ viaja pelo tempo e espaço, então hoje ela veio coletar as memórias dos pequenos, para que ela conduza essas memórias nas viagens futuras. Além disso, trouxe para oferecer às crianças uma série de memórias relacionadas a história da cidade de São João Marcos”, explicou Zeca.

O gestor ainda falou sobre a importância do intercâmbio com a unidade de ensino.

“O ambiente é muito acolhedor para as ideias que já trabalhamos lá no Parque ao longo de 11 anos. Estamos com dois arte-educadores que têm a experiência de transformar os conteúdos teóricos em atividades que nós chamamos de ‘dinâmica de construção de conhecimento’. O encanto das crianças é o que dá sentido a isso tudo. Chegamos com dúvidas e receios, pois é uma experiência nova para nós também, mas percebemos a receptividade, como respondem aos estímulos e passam a participar do processo de construção do conhecimento. Como dizia Paulo Freire ‘quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender’”, disse Zeca.

Segundo a gerente de Educação Básica da Rede Municipal de Ensino, Alessandra Mara, a parceria com o Parque já ocorreu em outros momentos.

“A pasta já tem outros trabalhos previstos para serem executados ainda neste ano. A partir dessa parceria com o Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos, nós estamos fazendo um projeto de energia, junto a Light, trabalhando o consumo consciente, que está dentro dos ODS”, falou Alessandra.