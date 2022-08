Hemonúcleo de Barra Mansa fica na Rua Pinto Ribeiro, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro - Paulo Dimas/Ascom PMBM

Barra Mansa - O Hemonúcleo de Barra Mansa está precisando de doadores de todos os tipos sanguíneos, para ajudar a repor o estoque da unidade, que está abaixo do ideal. As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h.

Segundo a coordenadora do hemonúcleo, Thaís Mendes, o número de voluntários nas últimas semanas diminuiu significativamente. “Nesta época do ano ocorre uma baixa no número de doadores devido ao tempo frio, e isso é muito preocupante para a unidade, já que atendemos outras cidades, além de Barra Mansa”, explicou a coordenadora, que acrescentou: “Nós acompanhamos de perto o estoque e sabemos o quão preocupante e crítica é a situação. Nosso apelo é junto à sociedade, para que a população de Barra Mansa e de outras cidades sejam beneficiadas”.

Para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos. Para o idoso, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis. O voluntário deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos, e não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, a pessoa deve aguardar seis meses após a realização da mesma.

O Hemonúcleo fica na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia. Quem for doar pode estacionar no pátio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, na Rua Oscar da Silva Marins, n° 155. Ambos ficam no centro da cidade.