Publicado 04/08/2022 21:16

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), realiza neste sábado (dia 6), mais um Mutirão CadÚnico, dessa vez no bairro Jardim Primavera. Durante o evento, os moradores poderão obter explicações sobre diferentes benefícios, como: Auxílio Brasil, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Tarifa Social, ID Jovem, entre outros. Também serão atendidos os cidadãos que precisarem do serviço de Sub-Registro (segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito).

SERVIÇO:

Evento: Mutirão CadÚnico.

Local: Quadra Poliesportiva do Jardim Primavera.

Data: 6 de agosto (sábado) , das 9h às 14h.