'Sabadão de Compras' terá feira de artesanato, food trucks, shows, e diversão para as crianças - Felipe Vieira/PMBM

Publicado 05/08/2022 09:59 | Atualizado 05/08/2022 10:01

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, através da secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, vai promover neste fim de semana o ‘Sabadão de Compras’ - especial de Dia dos Pais. O evento seguirá o modelo de sucesso do ‘Domingão de Compras’ e acontecerá em dois pontos diferentes da cidade: no bairro Vila Nova, neste sábado (dia 6), e no Centro, no dia 13.

Neste primeiro ‘Sabadão’ o evento vai acontecer das 9h às 16h, na Rua Arthur Oscar, que terá o trânsito interditado no período do evento. Vias próximas, como as Ruas José Melchiades, Osório Gomes de Brito e Sebastião Colimério terão o trânsito em mão dupla.

Durante todo o dia, o evento vai oferecer feira de artesanato, food trucks, shows, brinquedos para as crianças e tendas das secretarias de Saúde e de Meio Ambiente, que farão atendimentos, orientações e doação de mudas.

No sábado seguinte, dia 13, véspera do Dia dos Pais, o evento acontece no Centro, onde as lojas ficarão abertas das 9h às 19h.