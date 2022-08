Policiais encontraram animais silvestres presos e pés de maconha no local do flagrante - Divulgação

Publicado 05/08/2022 19:51 | Atualizado 05/08/2022 19:54

Barra Mansa - Policiais militares da 2a Unidade de Policiamento Ambiental (móvel) detiveram duas pessoas na tarde desta quinta-feira (dia 4), em uma fazenda na localidade conhecida como Km 100, em Barra Mansa. Os detidos - um homem e uma mulher - são suspeitos de praticar caça ilegal e maus tratos a animais, além de posse e cultivo de drogas ilegais.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, os policiais da unidade ambiental já vinham monitorando o perfil de um dos suspeitos nas redes sociais, onde ele divulgava imagens de caçadas de javalis que ele fazia na região. Na quinta, os agentes foram até o local e durante a revista na casa, encontraram três filhotes de javali presos em cativeiro, cinco galos presos em gaiolas - um deles com muitos machucados na cabeça - todos com as esporas cortadas, dois coleiros e um trinca ferro presos em gaiolas e sem anilhas, apetrechos de esporas usadas em rinhas de galo, e roupas camufladas para caça.

Na avaliação dos policiais, o homem pode ser considerado um dos maiores caçadores ilegais da região, pela quantidade de vídeos que divulgava, se vangloriando dos animais abatidos e exibindo os cachorros que utilizava nas caçadas..

Ao continuar com a revista no local, os agentes da unidade ambiental encontraram ainda um grande saco branco, contendo centenas de pinos plásticos - eppendorfs - geralmente usados para embalar cocaína. Também foram encontrados restos de cigarros, supostamente de maconha, um tablete de 15 centímetros da droga, e um pote com cerca de 30 sementes. Os policiais também encontraram no quintal da casa dois pés de maconha, que seriam cultivados pela mulher. Os dois suspeitos foram encaminhados para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa).