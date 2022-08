Podem ter acesso ao serviço estudantes da rede pública municipal de ensino e idosos atendidos pelo SUS - Felipe Vieira/CCS PMBM

Barra Mansa - A Fábrica de Óculos de Barra Mansa permitiu que mais 80 moradores da cidade tivessem mais qualidade de vida nesta sexta-feira (dia 5). Uma nova remessa de óculos foi entregue à crianças e idosos pelo prefeito Rodrigo Drable. O gerente da Fábrica, Joel Valcir; o secretário de Governo, Fanuel Fernando; o gerente de Relações Comunitárias, Vicente Reis; e os vereadores Waguim e Cristina Magno também estiveram presentes. Mais de 6 mil unidades foram distribuídas nos últimos três anos.

Drable destacou que a cada óculos entregue vê a concretização de um sonho antigo. “Esse é um projeto que vem lá de trás e que nos gera muita alegria e satisfação, pois vemos o grande auxílio que prestamos à nossa população. As crianças têm tido dificuldade em realizar tarefas do cotidiano, como enxergar o quadro na sala de aula e os idosos com problemas para ler a bula dos remédios. Estamos solucionando problemas, promovendo o bem-estar a cada um”, disse o prefeito.

O gerente da Fábrica de Óculos, Joel Valci, destacou a grande demanda e a capacidade de produção. “Nós estamos entregando hoje 80 pares de óculos e nossa demanda é muito crescente. Mas graças à nossa equipe, conseguimos cumprir prazos e contribuir com a qualidade de vida de nossa população”.

Uma das estudantes beneficiadas foi Lauane Barbosa, de 13 anos. “Eu gostei muito dos óculos, estou enxergando muito melhor que antes e gostei da armação também”.

Elaine Barbosa, mãe da Lauane, revelou a satisfação em ter acesso a este serviço disponibilizado pelo município. “Me ajuda muito, a Lauane precisa de óculos desde os 5 anos de idade, então a Fábrica ajuda demais. Todas as vezes que pedimos os óculos, foram feitos com muita qualidade e com um bom prazo, dessa vez foram 20 dias, mas me ligaram muito antes do combinado, estou muito satisfeita”, destacou Elaine.

Podem ter acesso ao serviço estudantes da rede pública municipal de ensino e idosos atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além de pessoas assistidas pelo CEMAE (Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado), Secretaria Assistência Social e Direitos Humanos, do Asilo Vila Vicentina e Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no pátio da prefeitura de Barra Mansa - Rua Luis Ponce, n° 263, Centro.