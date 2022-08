Moradores puderam ainda tirar segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito - Chico de Assis/ CCS PMBM

Publicado 06/08/2022 20:06

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, através da secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), realizou neste sábado (dia 6), mais um mutirão de atendimentos para inscrição no CadÚnico. Dessa vez, a ação aconteceu na quadra poliesportiva do bairro Jardim Primavera, das 9h às 14h.

Durante o evento, os moradores puderam obter explicações sobre diferentes benefícios, entre eles: Auxílio Brasil, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Tarifa Social, ID Jovem e outros. Também foram atendidos os cidadãos que precisavam do serviço de Sub-Registro (segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito).

De acordo com o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, J. Chagas dos Santos, a procura pelo mutirão tem sido grande. “Essa iniciativa tem mostrado aos moradores a importância de buscar pelo benefício. Já atendemos muitos que não sabiam que poderiam receber essa ajuda do Governo Federal. Estamos conseguindo inscrever mais pessoas”, disse.

Moradora do Jardim Primavera, Telma Lúcia de Souza agradeceu a iniciativa. “Achei uma ótima ideia trazer esse serviço ao nosso bairro, pois muitos aqui não conheciam o que era e agora logo terão acesso ao benefício. É gratificante para nós ver que o poder público tem se preocupado em nos ajudar”.

Os moradores que ainda não possuem inscrição no Cadastro Único podem procurar os CRAS dos bairros onde residem para realizar ou atualizar seus cadastros. É preciso levar os seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de residência, comprovante de renda, Título de Eleitor, declaração da escola – para aqueles em idade escolar – e cartão de vacina das crianças abaixo de 7 anos de idade.