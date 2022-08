Público pode curtir atrações enquanto aproveitava ofertas do comércio na Vila Nova - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 06/08/2022 19:46

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, promoveu neste sábado (dia 6), o ‘Sabadão de Compras – Especial de Dia dos Pais'. O evento seguiu o modelo de sucesso do 'Domingão de Compras’ e foi realizado das 9h às 16h, na Rua Arthur Oscar, no bairro Vila Nova. A próxima edição acontece no dia 13 (próximo sábado), no Centro.

A ação tem como o objetivo fomentar as vendas no comércio para a data. Durante todo o dia, o evento ofereceu feira de artesanato, food trucks, shows, brinquedos para as crianças e tendas das Secretarias de Saúde e de Meio Ambiente, que realizou atendimentos, orientações e doação de mudas.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Paciello, se mostrou otimista com o evento. “É prazeroso poder realizar eventos que fortalecem a economia local e que agregam ao consumidor e sua família oportunidades de boas compras, com ótimos descontos, entretenimento e lazer”, disse.

O prefeito Rodrigo Drable, que esteve no local, falou sobre a importância de promover o desenvolvimento econômico da cidade, e ainda promover horas de lazer para a população. “É muito bom poder ver que os moradores têm embarcado nos programas de lazer que vem acontecendo aos finais de semana em Barra Mansa. Isso demonstra que estamos fazendo o possível para valorizar o comércio local e ajudar ainda mais no desenvolvimento da cidade”, destacou Rodrigo.

No sábado seguinte, dia 13, véspera do Dia dos Pais, o evento acontece no Centro, onde as lojas ficarão abertas das 9h às 19h.