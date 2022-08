Evento será realizado das 9h às 13h, no Sesc Barra Mansa, no bairro Ano Bom - Divulgação

Barra Mansa - Por meio da secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais do Estado do Rio de Janeiro (SEDEERI), Barra Mansa vai sediar no próximo dia 22, uma ‘Rodada de Negócios’. O evento será realizado das 9h às 13h, no Sesc Barra Mansa, que fica na Avenida Tenente José Eduardo, n° 560, no bairro Ano Bom.

A Rodada de Negócios faz parte do programa Compra RJ, que tem o objetivo de criar oportunidades para que micros, pequenas, médias e grandes empresas tenham acesso a grandes compradores (públicos e privados), incentivando a comercialização de produtos e serviços fluminenses.

Através do programa, é esperado o incremento do volume de compras de produtos fabricados e de serviços prestados no Estado. As empresas que foram afetadas pela pandemia de Covid-19 poderão receber crédito com taxas exclusivas, por intermédio da Agência Estadual de Fomento (AgeRio).

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Barra Mansa, Bruno Paciello, destacou de que forma o encontro vai ser benéfico para a economia local.

“Essa Rodada de Negócios acontece em um momento muito importante para que possamos criar um cenário favorável à interlocução entre as empresas. Nós estamos colocando algumas empresas âncoras que vão ser muito importantes para o município. A ideia geral é criar esse relacionamento, esse momento de networking no qual os empresários poderão conversar e fechar negócios, dessa forma a fomentar a economia da cidade”.

Todas as Rodadas de Negócios do programa Compra RJ são gratuitas e apenas empresas com CNPJ, DAP, NIRF e RGP registradas no Estado do Rio de Janeiro podem participar. Em breve as inscrições e informações complementares serão disponibilizadas por meio da internet.