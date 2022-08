Monitoramento das Compensações Previdenciárias deixou de ser feito em Brasília e retornou à região - Divulgação/PMBM

Publicado 06/08/2022 20:38

Barra Mansa - Uma importante conquista para o município de Barra Mansa foi concretizada nesta quinta-feira (dia 4), durante uma reunião na agência do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), em Volta Redonda. O retorno do monitoramento das Compensações Previdenciárias (Comprev) deixou de ser feito em Brasília e retornou à região. Participaram do encontro o secretário municipal de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira; a presidente interina do Previbam (Fundo Previdenciário de Barra Mansa), Bianca Martins Rodrigues; e a gerente de Benefícios do INSS, Fabiane Azevedo.

O secretário de Finanças destacou a importância de manter o acompanhamento da Comprev de perto. Durante um ano e meio os dados só podiam ser consultados em Brasília. Para se ter uma ideia, quando o procedimento ocorria na região eram analisados uma média de 15 processos por mês. Com as avaliações na capital do país, esse quantitativo sofreu uma expressiva queda, passando para duas análises ao ano. Com isso, o município perdeu um valor considerável, algo em torno de R$20 milhões em 18 meses.

“Agora vamos nos reunir a cada dois meses na agência de Volta Redonda para monitorar os processos. A medida possibilitará reverter os impactos ao fluxo de caixa, causados pela centralização em Brasília”, ressaltou Leonardo.

A presidente interina do Previbam ressaltou a importância do acompanhamento para assegurar o salário aos servidores aposentados.

“Estamos aguardando a avaliação de 676 processos e 101 análises médicas (invalidez). A última feita pelo INSS foi em maio de 2021, onde foram aprovados apenas dois processos. O fato de podermos acompanhar o andamento de perto, na agência de Volta Redonda, possibilitará maior celeridade. Foi muito importante o empenho do governo municipal em buscar o retorno das análises para a região, apresentando indicadores e impactos ao fluxo de caixa para que esse problema fosse resolvido. Se não fizéssemos nada, poderíamos prejudicar os salários dos servidores aposentados. Isso demonstra compromisso com as pessoas”, destacou Bianca.

A Comprev é uma espécie de acerto de contas entre o regime que paga a aposentadoria ou pensão do segurado (regime instituidor) e o regime do qual ele trouxe tempo de serviço e contribuição (regime de origem). A Prefeitura de Barra Mansa possui regime próprio, que é o Previbam.