Policiais militares fizeram buscas na área, mas não encontraram o suspeito - Divulgação/PMERJ

Publicado 08/08/2022 15:55

Barra Mansa - Policiais militares da 2ª Companhia (Barra Mansa) do 28° BPM apreenderam farta quantidade de drogas e material ligado ao tráfico na noite deste domingo (dia 7), no bairro Paraíso, em Barra Mansa. De acordo com o registro policial, os agentes estavam em ronda na Rua Geraldo de Paula, quando avistaram um suspeito abandonando uma sacola plástica e fugindo.

Ao verificar o conteúdo deixado para trás, os policiais encontraram 90 pinos de cocaína, 47 trouxinhas de maconha, duas embalagens de loló, dois rádios transmissores, duas bases para rádio e 60 etiquetas para serem usadas na embalagem das drogas. Os policiais fizeram buscas no local mas não conseguiram localizar o suspeito. O material foi levado para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa).