Presos foram encaminhados para a 90 DP (Barra Mansa)Divulgação/PCERJ

Publicado 09/08/2022 15:40

Barra Mansa - Dois homens - um de 24 e outro de 26 anos - foram presos por policiais militares na noite de segunda-feira (8), em Barra Mansa, por suspeita de roubo de trilhos de trem. Os dois suspeitos estavam em um caminhão, interceptado pelos policiais já na Via Dutra, na altura do bairro Boa Vista. No veículo, estavam os trilhos de metal roubados da linha férrea no trecho do bairro Estamparia.

Os policiais militares foram acionados por um supervisor da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) na Rua Eduardo Junqueira, na Estamparia. O funcionário da FCA já estava seguindo o veículo com o produto do roubo e avisou aos policiais por telefone.

Os PMs alcançaram o caminhão na Dutra e prenderam os dois homens em flagrante. Eles foram encaminhados para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa).