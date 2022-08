Postos de Saúde da Família terão atendimento padronizado - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 08/08/2022 16:46 | Atualizado 08/08/2022 17:47

Barra Mansa - A Secretaria de Saúde de Barra Mansa concluirá ainda neste segundo semestre o funcionamento de 11 novas equipes de PSFs (Programa Saúde da Família). A iniciativa foi aprovada pelo Ministério da Saúde e representa um investimento da ordem de R$2,6 milhões. Segundo o secretário da Pasta, Sérgio Gomes, atualmente o município conta com 43 equipes de PSFs. “Com a ampliação chegaremos ao total de 54 equipes levando os serviços da Atenção Básica de Saúde, inclusive odontológico, a vários bairros”, destacou.A primeira unidade está prevista para ser inaugurada em aproximadamente 40 dias. Ela está sendo instalada no Ciep Maria José Machado de Carvalho, no bairro Vila Maria.

A Policlínica do bairro Nove de Abril está recebendo obras estruturais para abrigar dois PSFs. A Sirene da Vila Nova também se encontra em reforma. Além das melhorias que estão sendo executadas, um PSF será construído.

Os novos PSFs terão atendimento padronizado, com ações curativas, programas preventivos e de promoção da qualidade de vida. As consultas com especialistas serão realizadas por profissionais do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), com assistente social, ginecologista, pediatra, nutricionista, entre outros.

Já a estrutura física será dotada de acessibilidade, com recepção ampliada, consultórios médicos, odontológico e ginecológico; salas de: expurgo, reunião, curativo e vacinação; farmácia; áreas de circulação; dispensário; copa e banheiros masculino e feminino. Todos os ambientes serão climatizados e informatizados.