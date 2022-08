Premiação será usada em diversas benfeitorias, além da compra de eletrodomésticos e ferramentas - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 08/08/2022 17:18

Barra Mansa - A Escola Vocacionada Socioambiental – Ciep Ada Bogato, localizada no bairro Paraíso de Cima, em Barra Mansa, foi uma das dez que ganhou o ‘Prêmio Nestlé Por Crianças Mais Saudáveis’, concorrendo com mais de 120 instituições semifinalistas, de todo o Brasil. Esta é a quinta edição do prêmio, que busca incentivar as instituições públicas de Ensino Fundamental I que tenham propostas para o desenvolvimento de práticas saudáveis nos alunos. O resultado foi divulgado na manhã desta segunda-feira (dia 8).

O prêmio de R$ 35 mil será destinado para várias benfeitorias na escola, como a aquisição de bebedouros industriais; a implantação de um espaço de brincadeiras no ‘Reflorart’, além da construção de um parquinho e uma casa na árvore. Também serão adquiridos eletrodomésticos, para a construção de uma cozinha experimental, e ferramentas para a horta da instituição, que será ampliada.

O prefeito Rodrigo Drable recebeu no gabinete, no início da tarde, os diretores do colégio e o secretário municipal de Educação. “Esse é o resultado de um trabalho longo, que transformou o Ada Bogato em um modelo para todos nós. Sabemos que a socioambiental vai transformar a vida das nossas crianças no futuro. Hoje nós temos uma escola entre as dez melhores do Brasil”, destacou Drable.

A diretora da unidade, Juliana Rezende, destacou a oportunidade que as crianças têm de experimentar outra vivência com o trabalho desenvolvido na escola.

“A chegada da Escola Vocacionada proporciona um trabalho único, em que as crianças podem ter a oportunidade de estar em tempo integral na escola e, ao mesmo tempo, desenvolver atividades diferenciadas. Esse prêmio veio para fortalecer o trabalho da equipe e o entusiasmo das crianças”, ressaltou.

O diretor pedagógico, Lucas Peres Guimarães, afirmou que o resultado da premiação mostra que a entidade está apostando no caminho certo. “Esse prêmio vai trazer um reconhecimento muito grande para o nosso trabalho e a nossa proposta pedagógica bastante inovadora, mostrando que estamos na direção correta, principalmente na questão de escola mais aberta em que os alunos podem aprender em vários espaços diferentes”, afirmou.