Recadastramento pode ser feito em qualquer CRAS do municípioFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 08/08/2022 17:58

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, através da secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), alerta os munícipes que são beneficiários de programas sociais a manterem em dia os dados cadastrais no CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal). A medida é necessária para evitar o bloqueio de benefícios como: Auxílio Brasil, BPC/Loas, Carteira do Idoso, Tarifa Social de Energia Elétrica, entre outros.

De acordo com a coordenadora do CadÚnico em Barra Mansa, Celina Porte, o beneficiário deve ficar atento aos prazos para evitar transtornos. “O recadastramento deve ser feito a cada dois anos. Esse procedimento é de extrema importância para manter a qualidade dos dados e garantir que as informações registradas estejam de acordo com a realidade das famílias. Dessa forma, os munícipes evitam o bloqueio dos benefícios em que estão inseridos”, destacou Celina.

Diferente da realidade de outras cidades brasileiras, que apresentam filas para o procedimento, em Barra Mansa os moradores não encontram essa situação. “O nosso município não tem histórico de filas para o cadastramento ou recadastramento no CadÚnico, mas diante das ocorrências mostradas pela imprensa, devemos reforçar a orientação ao nosso munícipe. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) referente ao bairro em que o beneficiário reside”, explicou a coordenadora.

Para realizar a atualização dos dados, os moradores que participam do Auxílio Brasil, Tarifa Social de Energia Elétrica ou outros programas sociais do Governo Federal devem apresentar RG, CPF, título de eleitor, CTPS, comprovante de renda, certidão de nascimento, declaração escolar dos filhos. Para mais informações: (24) 2106-3445.

‘Mutirão CadÚnico’

Os mutirões do CadÚnico que a SMASDH tem realizado estão auxiliando os moradores a manterem os dados em dia. Nesta terça-feira (dia 9), haverá mais uma edição, desta vez na Vila Principal, próximo à unidade de saúde do bairro. A ação segue no próximo dia 17, na Praça do distrito de Amparo. Ambas as atividades ocorrerão das 9h às 14h.

Além de obter explicações sobre a atualização e novos registros, a população pode se orientar sobre diversos benefícios, como: Auxílio Brasil, BPC (Benefício de Prestação Continuada), Tarifa Social, ID Jovem e outros. Também serão atendidos os cidadãos que precisavam do serviço de Sub-Registro (segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito).

Informações do Ministério da Cidadania

O procedimento de renovação do Cadastro Único consiste em duas etapas: revisão e averiguação cadastral. As famílias que não atualizarem seus cadastros há mais de dois anos estão sendo convocadas para uma revisão cadastral. O processo de revisão será escalonado, e este ano apenas as famílias cujos dados foram atualizados pela última vez em 2016 ou 2017 serão convidadas. Caso as informações fornecidas no cadastro não tenham sido alteradas, o familiar responsável pode atualizar o cadastro confirmando diretamente no aplicativo do Cadastro Único.

O prazo para realizar uma revisão cadastral terminaria em 15 de julho, mas foi prorrogado até 14 de outubro. Por outro lado, caso haja informações que precisem ser corrigidas, será necessário procurar o Cras mais próximo da residência para uma nova entrevista de atualização cadastral. Neste caso, o beneficiário responsável deve trazer alguns documentos para atualizar os registros familiares.

Já as famílias em averiguação cadastral, ou convocadas no processo de Focalização (Processo de comparação da base do CadÚnico com outros registros administrativos) do PAB, terão o prazo até 12 de agosto. Esse processo é mais complexo e inclui o uso de outros bancos de dados do governo federal para verificar as informações cadastrais. As famílias serão convidadas a participar desse processo caso surjam inconsistências após o cruzamento de dados pelo Departamento de Cidadania.

Confira a unidade do CRAS mais próxima:

- CRAS VILA CORINGA

Rua Geralda Maria Jesus, n° 07 – Bairro: Vila Coringa - Tel.: (24) 3323-0436

Área de Abrangência: Centro, Jardim Central, Jardim Vista Alegre Loteamento Airuoca, Loteamento Belo Horizonte, Roberto Silveira, Santa Isabel, Verbo Divino, Vila Brígida, Vila Coringa, Vila Nova, Vista Alegre, Ari Parreiras e Floriano.

- CRAS ANO BOM

Av: Presidente Kennedy, n° 3399 – Bairro Ano Bom - Tel. (24) 3322-0178

Área de Abrangência: Bairros de Atendimento: Ano Bom, Barbará, Cristo Redentor, Estamparia, Getúlio Vargas, Santa Rosa, São Francisco, Vale do Paraíba, Vila Orlandélia, Vila Delgado



- CRAS PARAÍSO DE CIMA

Rua Izalino Gomes da Silva, s/nº (anexo ao CIEP Ada Bogato) – Tel.: (24) 3350-7153 –

Área de Abrangência: Boa Vista I, Boa Vista II, Jardim Alice, Jardim Guanabara, Jardim Redentor, Malvinas, Nove de Abril, Paraíso de Cima, Santa Rita da Dutra, São Judas Tadeu, São Sebastião, São Carlos e Santa Rita de Cássia

- CRAS SÃO PEDRO

Rua: Rodolpho Marques, nº 356 – Bairro São Pedro - Tel.: 3322-6522

Área de Abrangência: Abelhas, Apóstolo Paulo, Bela Vista, Boa Sorte, Goiabal, Jardim América, Jardim Marilu, Jardim Primavera, Monte Cristo, Nova Esperança, Piteiras, Presidente Dutra, Roselândia, Santa Clara, Santa Lúcia, São Pedro, São Luiz, Vila Independência, Intanha, Jardim Marajoara e Antônio Rocha.



- CRAS MORADA VERDE

Rua A, n° 78 e 98 –- Bairro Morada Verde – Tel.: (24) 3326-9438

Área de Abrangência: Bocaininha, Cantagalo, Colônia Santo Antônio, Cotiara, Esperança, Jardim Boa Vista, KM 4, Macuco, Santa Maria II, Morada Verde, São Domingos, São Genaro, São Silvestre, São Vicente, Saudade, Siderlândia, Vila Maria, Vila Ursulino e Rialto



- CRAS VILA NATAL

Rua: Manoel Anísio Rodrigues, nº 04 – Bairro: Vila Natal - Tel.: (24) 3349-0534

Área de Abrangência: Assunção, Cajueiro, Mangueira, Metalúrgico, Minerlândia, Moinho de Vento, Morada da Granja I, Morada da Granja II, Ponte Alta, Residencial Ponte Alta, Santa Inês, Vila Elmira, Paraíso de Baixo, Vila Natal e Amparo