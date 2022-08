Professores e orientadores participaram da palestra ‘Competências Socioemocionais no Relacionamento entre Docentes e Alunos’ - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 09/08/2022 15:55

Barra Mansa - Com o retorno das atividades do segundo semestre letivo, a secretaria municipal de Educação de Barra Mansa promoveu na noite desta segunda-feira (8), no auditório do CEI-Vieira da Silva, uma formação continuada para professores e orientadores da EJA (Educação de Jovens e Adultos), da rede municipal de ensino. Eles participaram de uma palestra que teve como contexto o período pós-pandemia. O tema da atividade foi ‘Competências Socioemocionais no Relacionamento entre Docentes e Alunos’.

A orientação foi ministrada pela professora de Psicologia da UFF (Universidade Federal Fluminense), Priscila Pires. Ela enfatizou a relação professor e aluno numa perspectiva de afetividade e acolhimento, despertando no estudante o desejo de aprender, considerando-o em sua totalidade. “Desta forma, precisa ser intencional para que o conhecimento em si seja amplamente significativo, por meio de estratégias de aprendizagem flexíveis e abrangentes”, afirmou Priscila.

O secretário de Educação, Marcus Barros, apontou a importância da modalidade EJA. “Esse novo semestre vem com grandes novidades como a palestra ministrada pela Priscila trazendo a importância questões socioemocionais estarem presentes na dinâmica da sala de aula”, ressaltou.

A Educação de Jovens e Adultos fornece ensino de alfabetização até a fase VIII, correspondente ao 9° Ano do Ensino Fundamental. Quatro escolas possuem essa modalidade de ensino em Barra Mansa, são elas: CEI Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva (Centro); Padre Anchieta (Vista Alegre); Clécio Penedo (Nova Esperança); e Jahyra Drable (distrito de Nossa Senhora do Amparo). A modalidade funciona das 18h às 22h.

A secretaria de Educação de Barra Mansa também teve outro importante encontro nesta segunda. O secretário Marcus Barros recebeu representantes e analistas da Nissan, em sua sala, no Centro Administrativo Municipal. Juntos, planejaram novos projetos educacionais para o ano de 2022 e 2023.