Mutirão atendeu mais de 50 moradores da Vila Principal; na quarta (10), ação será no São SebastiãoPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 09/08/2022 16:08

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos realizou nesta terça-feira (9) mais um mutirão do CadÚnico, que aconteceu no bairro Vila Principal, das 9h às 14h. No local, foram feitos 55 atendimentos, entre inscrições e renovações. Essas pessoas também puderam obter explicações sobre benefícios como Auxílio Brasil, BPC (Benefício de Prestação Continuada), Tarifa Social, ID Jovem e outros. Também foram atendidos os munícipes que precisavam do serviço de Sub-registro (segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito).

A coordenadora do CadÚnico, Celina Porte, destacou mais uma vez a importância do mutirão e a facilidade que isso proporciona aos munícipes. “O projeto vem facilitando a vida de muitas pessoas e isso é muito gratificante para nós. Temos ido aos bairros oferecendo estes serviços com o intuito de facilitar em diversos fatores, como cadastros novos, explicações sobre os benefícios, atualizações, entre outras informações”, destacou Celina.

Um dos participantes do cadastramento de hoje, Maxwell Rodrigues, morador da Vila Principal, afirmou que o mutirão irá ajudar muito em sua busca por recolocação no mercado de trabalho. “Consegui participar hoje e saí bem informado e com cadastro feito. Acredito que esses eventos vão facilitar muito a vida das pessoas que estão em busca de emprego. Só tenho a agradecer a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos pela iniciativa”, ressaltou.

Nesta quarta-feira (10), o mutirão CadÚnico será realizado no bairro São Sebastião, na rotatória da Rua José de Abreu, das 9h às 14h.