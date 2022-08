Massa asfáltica utilizada é produzida na usina do próprio município, com insumos fornecidos pelo Estado - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 09/08/2022 17:10

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da secretaria municipal de Manutenção Urbana (SMMU), avança com melhorias na pavimentação da cidade. Os trabalhos integram a parceria entre o município e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, que prevê, inicialmente, a pavimentação de 144 vias até o final de 2022.

Somente em 2021, 15 quilômetros de vias públicas foram reparadas ou totalmente pavimentadas. Destes, 5,4 km foram realizados por meio de parceria com o governo estadual e 8,6 Km, com recursos municipais.

As vias que receberam os serviços em 2021, através da parceria município e estado são: Michel Wardine e Jornalista João Pançardes, ambas no Centro; Ruas M, I, L e J, no Roselândia II; São Jorge, na Vista Alegre; José de Abreu, no São Sebastião; Souza Menezes, no distrito de Rialto; Rua 06, no Vale do Paraíba; Dr. Izimbardo Peixoto, em Saudade; Olavo Bilac, no Nova Esperança; Antenor Rocha, no Santa Rosa.

Segundo explicou o secretário de Manutenção Urbana, Cesar Gonçalves de Carvalho, as obras estão acontecendo em vários pontos do município. “Nossa intenção é melhorar a vida das pessoas, já que ruas pavimentadas garantem condições adequadas de trafegabilidade dos ônibus e veículos de passeio, valorizam os imóveis e embelezam o local. É um ciclo que traz satisfação aos barra-mansenses”, destacou o secretário, lembrando que a massa asfáltica utilizada nos serviços é produzida na usina do próprio município, com insumos fornecidos pelo Estado.

Neste ano, o asfaltamento já possibilitou melhorias nas seguintes vias: Osvaldo Cruz e Antônio Baião, no Ano Bom; Ruas Dois, Quatro, Cinco, Dez e Onze, no Vale do Paraíba; Antonio Augusto da Silva e Paulo Luiz Nogueira, na Cotiara; Goiânia e José Fagundes Filho, no Getúlio Vargas; Nápoles, no Goiabal; Izalino Gomes, no Paraíso de Cima; Ipanema, no bairro Mangueira, Alecrim, no Nove de Abril e Arábica, no Santa Izabel. O asfaltamento também chegou ao Beco dos Carvalhos e à Travessa Santa Luzia, no Ano Bom.