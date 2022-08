Publicado 11/08/2022 20:33

Barra Mansa - A Fazenda da Posse, considerada a primeira edificação de Barra Mansa, localizada no bairro Barbará, irá sediar nesta sexta-feira (12), o espetáculo 'Uma surpresa para Benedita'. A peça é uma parceria da Fundação Cultura (FCBM) com a ArcelorMittal e irá começar a partir das 19h, com entrada gratuita e classificação livre para todos os públicos.

O espetáculo integra o programa Diversão em Cena, que tem o compromisso de democratizar o acesso à cultura, levando apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas, em mais de 60 municípios.

SERVIÇO

Espetáculo 'Uma surpresa para Benedita'

Data: 12/08/2022

Hora: 19h

Local: Fazenda da Posse – Avenida Argemiro de Paula Coutinho, bairro Barbará, Barra Mansa-RJ