Homens apresentaram distintivos na prefeitura; polícia apreendeu pistola de air soft - Divulgação/PCERJ

Publicado 10/08/2022 17:34

Barra Mansa - Dois homens foram detidos na prefeitura de Barra Mansa, na tarde desta terça-feira (9), após se apresentarem aos funcionários da Coordenadoria de Compras e Licitações como delegados ligados ao Ministério da Justiça. Eles buscavam informações sobre quatro processos licitatórios. De acordo com o secretário de Administração, Gabriel Resende, os dois suspeitos apresentaram distintivos de delegados e indagaram os funcionários da coordenadoria sobre um possível pagamento de R$ 2 milhões a uma empresa que teria feito uma obra na cidade. O fato foi desmentido por uma servidora, visto que o referido serviço ainda não foi iniciado.

“Eles chegaram portando distintivos, com inscrição de delegado e brasão da República, e solicitaram quatro processos. Nós iniciamos uma conversa e informamos que os dados que eles estavam solicitando estavam disponíveis no Portal da Transparência. Eles insistiram e pediram para fotografar os documentos e nos entregaram um pen drive para que fosse passado a eles as informações digitalizadas. Todos podem ter acesso às ações que desempenhamos. O Portal da Transparência tem todas as informações, mas em caso de dúvidas sobre qualquer ato nós estamos disponíveis para esclarecer, não temos nada a esconder. Porém a atitude deles nos chamou a atenção”, disse Gabriel Resende.

Ainda segundo o secretário, além de afirmarem que havia irregularidades em processos, os homens citaram uma lei que não se encaixa em ações licitatórias. “Nós estranhamos muito a atitude deles, dizendo que queriam os documentos digitalizados para estudá-los e em caso de encontrar alguma inconsistência, abrir um processo. Já desconfiando da ação, o procurador-geral do município, Dr. César Catapreta, fez uma série de questionamentos sobre a função, cargo e a fiscalização no município, momento em que a dupla começou a se enrolar nas respostas, citando uma série de leis equivocadas”, explicou o secretário.

Diante da situação, o delegado da 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, Michel Floroschk, foi acionado e encaminhou a dupla para averiguação na unidade. Com os homens, os policiais encontraram distintivos, carteiras com brasão da República, e uma pistola de air soft, sem a ponta laranja obrigatória. A dupla acabou presa em flagrante por falsa identidade, violação de domicílio e uso indevido do brasão oficial da República.