Defesa Civil de Barra Mansa continua em estado de alerta; ciclone pode durar até sexta (12) Divulgação/PMBM

Publicado 11/08/2022 20:45

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, através da Defesa Civil, está em estado de alerta devido à passagem de um ciclone extratropical pelo sul fluminense. De acordo com as informações repassadas pela Defesa Civil Estadual e pelo Corpo de Bombeiros, a situação deve se manter até esta sexta-feira (12), com atenção para a ocorrência de ventos com intensidade de moderados a muito fortes.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, João Vitor da Silva Ramos, desde o início da passagem do ciclone pela região, até o momento, Barra Mansa não teve registro de ocorrências graves. “Durante toda a madrugada a nossa equipe monitorou os pontos mais críticos do município, onde já temos histórico de queda de árvores. Até o fim da manhã desta quinta-feira (11), tivemos apenas uma ocorrência no bairro Vila Coringa, onde além da queda de árvores, uma de nossas sirenes acabou sendo danificada”, disse o coordenador.

João Vitor detalhou ainda, que as equipes da própria Defesa Civil e da secretaria municipal de Manutenção Urbana (SMMU), realizaram a desobstrução da via atingida. “O registro que tivemos foi na Rua São José, mas já liberamos o acesso no local e a equipe da SMMU irá fazer a retirada do material. Nesta ocorrência tivemos também uma de nossas sirenes de alerta foi danificada, mas a empresa responsável pela manutenção dos equipamentos já esteve no local e realizou os reparos necessários”, acrescentou.

A Defesa Civil de Barra Mansa segue em alerta e em caso de qualquer emergência, os moradores podem entrar em contato através do telefone: 199. “Estamos de plantão 24 horas. Seguimos monitorando os pontos críticos do município e em alerta até a finalização do boletim enviado pela Defesa Civil Estadual e pelo Corpo de Bombeiros. Além do 199, a população pode entrar em contato conosco através do (24) 3028-9370”, disse João Vitor.