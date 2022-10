Fátima Lima orientou pacientes a cuidar da saúde mental e alimentação, buscar boas companhias e bons programas - Felipe Aguiar/CCS PMBM

Fátima Lima orientou pacientes a cuidar da saúde mental e alimentação, buscar boas companhias e bons programas Felipe Aguiar/CCS PMBM

Publicado 26/10/2022 18:28

Barra Mansa - A vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima, realizou uma palestra na manhã desta quarta-feira (26), no Hospital do Câncer de Barra Mansa, o Oncobarra, sobre autoestima e empoderamento. Essa foi mais uma atividade do Outubro Rosa, período destinado à conscientização e prevenção do câncer de mama e de colo do útero.

A palestra começou com a importância do paciente oncológico manter a autoestima durante o tratamento, pois com isso a pessoa conseguirá energia para encarar a doença. Fátima ainda ressaltou a saúde como um todo: física, emocional e espiritual.

“Falar sobre autocuidado é continuar o compromisso com a saúde integral, apesar do tratamento, isso é muito importante. O tratamento contra o câncer é muito difícil e abala muito o psicológico e o emocional dos pacientes. Eu vim aqui nesta manhã para levantar a autoestima dessas mulheres e dar algumas orientações para elas”, disse.

A autoestima é construída através de experiências, emoções, comportamentos e da imagem que a pessoa e outros têm dela. Fátima, que é formada em psicanálise, aromaterapia, teologia e letras, além de ser pastora, comentou na palestra que a sociedade atual valoriza o exterior e o tratamento contra o câncer provoca perda de cabelo ou de mama, na maioria dos casos, abalando muito a autoestima das mulheres.

Fátima ainda destacou que a mulher não é só o exterior. “A mulher quando se empodera, ela é maior, ela é mais do que só um cabelo, ela é mais do que só as mamas, ela é um ser completo, cheio de qualidades, e a gente precisa despertar, empoderar, ajudar essa mulher a vencer a doença e ocupar os lugares que têm conquistado”, disse.

No fim, a vice-prefeita orientou os pacientes oncológicos a não deixarem de sonhar, não abandonarem o espelho, cuidarem da saúde mental, buscarem boas companhias e bons programas, cuidar da alimentação, fazer atividades físicas e, principalmente, acreditar que é especial.

Jovens Negros

Fátima Lima também participou nesta terça-feira (25) de uma reunião na empresa Iveco Transfuturo Barra Mansa, no bairro Cotiara, para tratar de uma parceria entre a entidade e a prefeitura com o objetivo de fomentar oportunidades de emprego para jovens negros do município. A ação será detalhada em novembro, mês da Consciência Negra.

No encontro estavam presentes também César Tomé, coordenador da Compod (Coordenadoria Municipal de Políticas Sobre Drogas), e representantes da empresa. As principais pautas tratadas foram a urgência de projetos para os jovens negros no município, os trabalhos já realizados pela prefeitura para estes jovens e como a formação jovem aprendiz os desenvolvem profissionalmente.