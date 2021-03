Servidores que não conseguiram fazer o recadastramento estão sem salários Rafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 16:10 | Atualizado 10/03/2021 17:36

Belford Roxo - Os servidores públicos efetivos da Prefeitura de Belford Roxo reclamam que estão sem receber salários desde o mês de janeiro. Os funcionários afirmam que os vencimentos foram cortados porque não estão conseguindo fazer o recadastramento pedido pela prefeitura no início do ano de 2021.



Profissionais de diversas secretarias, que não quiseram se identificar, ressaltam que existem servidores passando por necessidades financeiras. Além disso, questionam o sistema online disponibilizado pela prefeitura para o período de recadastramento, que aconteceu de 18 de janeiro a 5 de fevereiro. Na oportunidade, os servidores deveriam preencher eletronicamente um formulário, imprimir, assinar e levar, juntamente com os documentos exigidos. No período de 25 de janeiro a 5 de fevereiro, a Secretaria Municipal Especial de Recursos Humanos recebeu os formulários impressos e a documentação dos servidores, conforme convocação publicada no Diário Oficial do Município.



Resposta da Prefeitura de Belford Roxo



A Prefeitura de Belford Roxo afirmou que os salários dos servidores estão em dia, para quem fez o recadastramento. A administração municipal destacou que alertou os funcionários que o corte de pagamento aconteceria para quem não passasse pelo processo.



Ainda de acordo com a prefeitura, o recadastramento acontece por causa de uma auditoria que constatou a presença de vários servidores recebendo sem trabalhar.



Os servidores que ainda não regularizaram o recadastramento devem procurar a Secretaria Municipal Especial de Recursos Humanos na Avenida Benjamin Pinto Dias, 610, no Centro.