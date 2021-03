Imagem pode ajudar a Polícia Civil na resolução do caso do desaparecimento dos meninos Reprodução

Publicado 11/03/2021 00:25 | Atualizado 11/03/2021 00:37

Belford Roxo - O Ministério Público do Rio de Janeiro conseguiu uma nova pista para tentar solucionar o caso dos três meninos desaparecidos, há cerca de três meses em Belford Roxo. O MP encontrou uma filmagem das crianças Fernando Henrique, de 11 anos, Lucas Matheus, de 8, e Alexandre Silva, de 10.



Na imagem, os três meninos aparecem andando pela Rua Malópia, no bairro Piam, localidade vizinha ao bairro Castelar, onde os meninos moravam na data do desaparecimento, em 27 de dezembro de 2020.



A nova imagem pode ajudar nas investigações da Polícia Civil, que trabalha com a possibilidade dos meninos terem sido capturados nesta localidade.