Nas ações foram apreendidas drogas, rádio transmissor e pistolas Reprodução / PM

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 11:22 | Atualizado 11/03/2021 11:25

Belford Roxo - Os policiais militares do 39º BPM realizaram nesta quarta-feira (10) ações de repressão às drogas, no bairro Parque Floresta, em Belford Roxo. Os agentes, que contaram com o apoio dos policiais do 24º BPM, ao término das ações prenderam três criminosos feridos e uma grande quantidade de entorpecentes.



As ações foram divididas em duas ocorrências. Na primeira, os policiais apreenderam uma pistola, uma granada, um rádio transmissor e drogas. Nesta operação, dois homens ficaram feridos e foram socorridos.



Na segunda ocorrência, mais uma pistola, drogas e um rádio transmissor foram apreendidos, assim como uma moto roubada. Ainda houve uma troca de tiros, com um criminoso ferido e socorrido em seguida.